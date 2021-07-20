Горняк22: Как в Алтайском крае выдают льготный лес

В сельских советах Алтайского края люди получают льготный лес: кто-то на строительство дома и надворных построек, кто-то – на ремонт.

Как рассказал журналистам газеты «Трибуна хлебороба» Сергей Горбунов, глава Луковского сельсовета, льготный лес на строительство домов в размере 50 кубометров в этом году получили Николай Субботин, житель пос. Ленский, и Виктор Роот из Луковки. На следующий год им выделят оставшуюся часть от положенных 100 кубометров. На этом лимит данного поселения в этом году исчерпан.

Но если очередь на строительство домов закрыта, то на ремонт хозпостроек набирает обороты. Своего льготного леса в размере 25 кубометров на сегодняшний день ожидают 26 человек.

Панкрушихинский район

Алтайская правда