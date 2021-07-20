Горняк22: Соревнования рыболовов прошли в Алтайском крае

В День рыбака – 11 июля – на дамбе пруда Увального, что близ с. Новозыряново Заринского района, прошли рыболовные соревнования на поплавочную снасть, организатором которых выступила инициативная группа «Поднимем Увальное». Более 40 человек из Заринского, Залесовского, Кытмановского районов и города Заринска испытывали удачу в ловле рыбы. Но кому-то мешал северо-восточный ветер, а кому-то и он «задувал» в садок рыбу!

По местам

Шесть часов утра. Над водной гладью – туманная дымка. Почти не слышно жужжания гнуса. Рыбаки уже на месте: мужчины, женщины и даже дети. Начинается жеребьевка, по результатам которой определяются места ловли. Ставятся зонтики, достается прикорм, проверяются снасти, опускаются садки в воду. Все готовы. В семь – старт.

Тихо… Все приехали за рыбой. Все боятся спугнуть удачу. Слышны только всплески воды, когда поплавки опускаются в воду. Крики беспокойных птиц…

И вот она – первая рыбка на крючке! С почином! И очень, между прочим, символично – первую рыбешку поймал заринчанин Александр Окунев. Уловили?!

А дальше и переклички рыбаков, и смех, и папиросный дымок над верхушками камыша да ракит, круги по воде от щедрой жмени прикорма… Рыба в пруду есть – видели, значит, и ловить надо!

Ветер северо-восток – вешай сети на шесток

Часам к 10 утра рыбаки уже почти одна большая семья. Причем по большому счету с одной бедой: не клюет! Кукуруза? Не. Магазинные смеси? Не то. Злаковые каши? Ешьте сами! Черви? И те не берет рыба!

Татьяна Погорелова (к слову, и.о. главы Новокопыловского сельсовета) внимательно следит за поплавком, на который садятся самолетоподобные стрекозы с переливающимися крыльями. Но рыбы нет…

А буквально в 50 метрах от нее друг за другом (так выпало при жеребьевке) сидят Окуневы: Александр, потом его сын Сергей и внук Данил. И у всех то и дело мелькает рыбешка на крючке. То ли слово какое знают, то ли мастерство рыбацкое такое, что

и при вредном ветре рыба наживку берет?!

Андрей Кубрак из с. Комарское тоже качает головой: не мой, мол, день. На рыбалке, считай, с самого детства, а тут незадача: клева нет. А ведь было время и щуку на 7 кг ловил, и окуня на 1200, которого пока тащил, удочку в трех местах сломал…

Неравный бой

Заринчанин Данил Бельшев, на ходу скидывая рыбацкую куртку, заходит в воду. Метр, два, три от берега – воды по шею. Захватила крючок рыба, но рванула так, что оборвала леску вместе с поплавком! Вот он болтается над водой. Данил шарит по воде, пытаясь тонкую лесу ухватить. Вот, вроде… С берега – шум, советы, смех! Потянуло парня в воду! Вынырнул! Снова нырнул. Точно борется! Рыба тащит ко дну, хвостом по голому торсу Данила бьет! Не равны силы: у карася-то дом тут, и жабры, как меха работают,

а ты, паря, давай не артачься, все одно уйду! Вспомнил Данил, как обидчиков наказывал, да как даст по морде карасиной кулаком! Замерли все: кто кого? Трепыхнулась рыбина и послушно за леской по воде без сознания поплыла. До садка. Улов первый за день и единственный, как оказалось. Думаете, приврала? А то как без этого на рыбалке? Но, ей-богу, сам за рыбой сплавал Данил. А бой? Такто байка!

Кто – за лодкой, кто – за термосом

Призы были богатые: за первое место лодка, за второе – складное рыболовное кресло, за третье – набор из трех удочек, а за самую большую рыбу – термос с колбой из нержавеющей стали. В общем, было за что на солнышке пять часов с удочкой сидеть и прикормы в ночь кашеварить.

В 12 часов пошли организаторы уловы взвешивать. Где-то смех, а где-то и добрая сковорода! Но судьбу не проведешь: День рыбака своих распознал да поощрил ловом! Первое и второе место по весу пойманных рыбин у Сергея и Александра Окуневых из Заринска! Все как в старой поговорке: «Если батька рыбак, то и сын в воду глядит». Чуток младший Окунев, 15-летний Данил, не добрал до третьего места! А оно с тем самым карасем досталось Данилу Бельшеву! И карась его ему еще и термос принес: самая большая рыба, пойманная в этот день, была 970 граммов! А до взвешивания все считали, что и термос Окуневу Александру уйдет – его карась на 905 граммов вытянул!

Поощрили призами и ребятишек, которые в этот день на Увальном соревновались, и Марину Попову, которая из девушек оказалась с самым большим уловом.

Хороша рыбалка, а жареный карась – особое удовольствие!

Ксения ЛИТВИНОВА, газета «Знамя Ильича» Заринского района.

Заринский район

Алтайская правда