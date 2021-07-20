Горняк22: Необычный арт-квест запущен в Барнауле

Барнаульские художницы Ольга Береста и Екатерина Витвинова придумали арт-квест. Этот проект – возможность своими силами создать сказочную страну «ЗдесяБылВася» с собственным пространством и валютой.

Вымышленный персонаж

Вася – абстрактный герой, который везде хочет оставить свой неграмотный след. Отсюда и название проекта. Нет, это не опечатка. Это намек на то, что многие пишут неправильно. Идея подобного проекта родилась у Ольги Бересты, жительницы Барнаула, давно. Только была она немного другая.

– Я много путешествую, и с детства меня волновал вопрос, что движет людьми, которые пишут на склонах гор, к примеру, «Ваня Томск 79» и так далее, – делится Ольга.

Она задумалась о том, как можно переключить внимание людей на хорошее. Чтобы вместо надругательств над природой они делали полезные вещи.

– Мне захотелось создать что-то практическое, – вспоминает Ольга. Выбор пал на залатывание дыр на пешеходных дорожках работами из мозаики.

Виртуозные мастерицы

Ольга виртуозно владеет технологиями изготовления произведений из бересты, соломы, лыка, льна и других традиционных материалов для ремесла. Последние лет 20 она занялась апсайклингом – дает вторую жизнь вещам. Делает украшения из старинного фарфора, дизайнерские лопаты, скворечники, объемную мозаику из старой посуды, строительных отходов плитки. Что наделяет проект еще и экологическим значением.

Ее коллега по проекту Екатерина – художник, она рисует картины-метафоры, наделяя их особым смыслом. Они ни проводили много совместных выставок, а теперь объединили свои силы для создания квеста.

– Исполнение работ отнимает много времени и сил. Одна заплатка, то есть заделанные ямы на тротуаре, делается от 5 часов.

Готовую работу Ольга и Екатерина встраивают заплаткой в дырку на асфальте. На подобный труд может уходить от 1,5 до 2,5 часа. Да и физически это нелегко. На сегодняшний день Ольга сделала более семи различных композиций: это и надписи, и животные.

– В наш проект нужны волонтеры, которые помогут искать ямы и встраивать мозаику, сама по себе она очень тяжелая и объемная, – говорит Ольга.

Главные требования к волонтерам – ум и сила.

Проект душевного меценатства

За помощь волонтерам в конце месяца будут начисляться «Васьки». Это условная зарплатная единица для участников квеста. Они будут начисляться. Необычную валюту можно получить не только за помощь, но и за нахождение как дыр в асфальте, так и самих заплаток.

– Победители будут объявлены в День города. Их будет три человека, – повествует Ольга. – Для них мы подготовим мозаичные композиции в заплатках, где будет указано их имя и регион.

Помимо этого, еще семь человек получат значки и дипломы. Принять участие может любой желающий. Достаточно найти по хештегу #здесябылвася22 на улицах города заплатку, сфотографироваться на ее фоне и опубликовать фото в соцсетях. Главное, чтобы было видно лицо участника и композицию, но место заплатки не было узнаваемым.

– Люди радуются, когда находят арт-объекты, и это отвлекает их от проблем. Концепция моего творчества – принести радость людям, – добавляет Ольга.

Нужно создать вокруг себя красоту, и жить будет прекраснее и радостнее.

#здесябылвася22.

Барнаул

Алтайская правда