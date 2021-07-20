Горняк22: Простой способ передать показания счётчика за свет от «Алтайэнергосбыта»

Сегодня «Алтайэнергосбыт» предлагает своим клиентам 8 способов передать показания прибора учёта электроэнергии.

Особым удобством отличается «Личный кабинет клиента». Он доступен на официальном сайте компании (https://lkfl.altaiensb.com/) и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на платформах AppStore и GooglePlay.

Чтобы им воспользоваться, необходимо потратить 5 минут на регистрацию.

Есть способ ещё легче – сервис «Передача показаний приборов учёта». Для передачи данных зайдите в любом браузере на ПК или смартфоне на сайте «Алтайэнергосбыта» (https://altaiensb.com/) и в оранжевой рамке нажмите кнопку с названием сервиса.

После этого введите лицевой счёт, показания и нажмите кнопку «Отправить».

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает, что в соответствии с законодательством, абонент вправе до 25-го числа текущего месяца передавать показания счётчика.

Со всеми доступными способами передачи показаний счётчика можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе «Населению»/«Приём показаний приборов учёта».

На правах рекламы

Алтайская правда