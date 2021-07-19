Горняк22: Барнаульский архитектор показал, как будет выглядеть жилой комплекс «Локо»

Проект ЖК "Локо" в Барнауле Фото: @deringarchitect

Проект комплекса на месте стадиона «Локомотив» стал лауреатом всероссийского фестивалей «Зодчество» в Москве и «Зодчество в Сибири»

Барнаульский архитектор Александр Деринг на своей личной страничке в Instagram показал проект ЖК «Локо» – комплекс, который в Барнауле строят на месте бывшего стадиона «Локомотив» в районе вокзала.

Проект ЖК "Локо" в Барнауле Фото: @deringarchitectПроект ЖК "Локо" в Барнауле Фото: @deringarchitectПроект ЖК "Локо" в Барнауле Фото: @deringarchitectПроект ЖК "Локо" в Барнауле Фото: @deringarchitectПроект ЖК "Локо" в Барнауле Фото: @deringarchitectПроект ЖК "Локо" в Барнауле Фото: @deringarchitectПроект ЖК "Локо" в Барнауле Фото: @deringarchitect

Как рассказал архитектор, сейчас идет строительство первой очереди ЖК – воссоздаются фасады бывшего стадиона. Проект создан ООО «Классика». Он стал лауреатом сразу двух всероссийских конкурсов.

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