Горняк22: МЧС предлагает разрешить дачникам жечь траву и костры на участках

Пожар. Огонь Фото: Фото: pixabay.com

Дачникам хотят смягчить требования к разведению открытого огня – нынешние 50 метров от здания заменить на расстояние в 15 метров

МЧС предложило смягчить условия по сжиганию сухой травы на дачных участках. Об этом говорится в проекте постановления правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Дачникам могут сократить минимальное расстояние для разведения костра от ближайших построек – то есть, разрешить сжигать «сухую траву, ветки, листву и другую растительность» на расстоянии 15 метров от построек или сооружений. Если траву сжигают в бочках или мангалах, расстояние можно сократить до 10 метров.

Новые правила противопожарного режима вступили в силу в России с 1 января: по ним можно разводить костер не ближе чем в 50 метрах от здания, а от хвойного леса – не менее, чем в 100 метрах.

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