Горняк22: За год продолжительность жизни упала почти во всех регионах России

Пожилые люди. Старость. Пенсионеры

Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни населения наблюдается в республиках Кавказа и в Москве. Для жителей столицы это в среднем 76,2 года

Росстат обновил данные по ожидаемой продолжительности жизни в российских регионах – в связи с итогами пандемийного 2020-го года показатели упали практически во всех регионах, сообщает РБК.

Сильнее всего снизилась продолжительность жизни в Липецкой области, Чечне и Дагестане, а также в Ненецком округе.

В среднем по стране ожидаемая продолжительность жизни упала на 1,8 года – такого не происходило с 2003 года. Добавим, что для женщин в России это 76,4 года, для мужчин – 66,5.

Среди российских регионов самая высокая продолжительность жизни в Ингушетии – это почти 81,5 лет, Дагестане – 76,4, Москве – 76,2, говорят данные ведомства.

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