Горняк22: В Алтайском крае обнаружили карантинного вредителя на саженцах лимона из Таджикистана

Сотрудники отдела карантина растений и качества семян Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ исследовали саженцы лимона, изъятые у пассажира, прибывшего авиарейсом из Республики Таджикистан. В результате был обнаружен карантинный объект – калифорнийская щитовка.

Это опасное насекомое способно наносить вред более, чем 200 видам растений. В том числе, плодовым и декоративным культурам, а также деревьям.

Характерным признаком наличия этих вредителей является образование на плодах небольших красноватых пятен. После плоды остаются недоразвитыми и теряют свой товарный вид.

Зараженные саженцы были уничтожены, проинформировали в региональном Управлении Россельхознадзора.

Алтайская правда