Горняк22: Накануне в Алтайском крае горели дома, магазин и автомобиль

За минувшие сутки в Алтайском крае было потушено 15 пожаров. В регионе сохраняется высокая пожароопасность, и наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Тальменском и Краснощековском районах.

Накануне в Алтайском крае произошло 15 пожаров. На ликвидацию последствий ДТП подразделения МЧС выезжали 6 раз.

Так, произошло 7 техногенных пожаров: частные дома загорелись в Барнауле и Новоалтайске. Пожарные тушили возгорание в неэксплуатируемом строении в Рубцовске. Загорелся автомобиль в Краснощековском районе, а также огонь охватил магазин в Бийске и надворные постройки в Смоленском и Бийском районах.

Пожары тушили 111 сотрудников и 33 единицы техники.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напомнили, что в регионе сохраняется высокий риск возникновения техногенных пожаров. Наиболее неблагоприятная ситуация может возникнуть в Тальменском и Краснощековском районах.

Алтайская правда