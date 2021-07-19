ГОРНЯК22 20.07.2021
Общество

Горняк22: Треть россиян не хотят переходить на четырехдневку

Горняк22
18 часов Ago

Треть жителей России не готовы переходить на четырехдневку.  Они уверены, что  из-за этого потеряют в зарплате. 

Согласно исследованию онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, готовы работать четыре дня в неделю 44% россиян. Категорически против этого 34% опрошенных, они считают, что существует высокая вероятность падения доходов.

При этом 63% участников опроса уверены, что смогли бы выполнять весь необходимый  объем работы и за четыре рабочих дня. Однако 24% думают, что не справятся со всеми делами в укороченную неделю.

Алтайская правда

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