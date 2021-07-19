ГОРНЯК22 20.07.2021
Общество

Горняк22: В Израиле нашли способ, как выявлять хозяев, не убирающих за собаками

Горняк22
18 часов Ago

В Тель-Авиве хозяев собак заставят сдавать образцы ДНК своих питомцев. В дальнейшем власти планируют выявлять по ним тех, кто не убирает за своими питомцами на улицах.

Нерадивые хозяева будут получать по почте штрафы, а также оплатят расходы на тест ДНК, пишут РИА Новости.

В Тель-Авиве собака есть почти у каждого 11-го жителя. В городе работают десятки парков для животных, раздаются бесплатные пакеты для сбора отходов их жизнедеятельности. Однако ежемесячно владельцы четвероногих питомцев не убирают свыше 500 килограммов «собачьих неожиданностей».

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: