Горняк22: В Израиле нашли способ, как выявлять хозяев, не убирающих за собаками

В Тель-Авиве хозяев собак заставят сдавать образцы ДНК своих питомцев. В дальнейшем власти планируют выявлять по ним тех, кто не убирает за своими питомцами на улицах.

Нерадивые хозяева будут получать по почте штрафы, а также оплатят расходы на тест ДНК, пишут РИА Новости.

В Тель-Авиве собака есть почти у каждого 11-го жителя. В городе работают десятки парков для животных, раздаются бесплатные пакеты для сбора отходов их жизнедеятельности. Однако ежемесячно владельцы четвероногих питомцев не убирают свыше 500 килограммов «собачьих неожиданностей».

Алтайская правда