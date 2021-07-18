Горняк22: Прослужит 50 лет: ремонт Старого моста в Барнауле завершен на 85%

Ремонт Старого моста в Барнауле Фото: Упрдор "Алтай"

Для надежности и долгой службы на Старом мосту заменят все конструкции — на эстакадах поставят новые железобетонные балки, а также 370 металлических плит

Мероприятия по ремонту Старого моста через Обь на въезде в краевой центр выполнены уже на 85%, сообщает Упрдор «Алтай». Завершены работы на совмещенной части конструкции и на эстакаде со стороны Барнаула. Сейчас идут работы на правобережной эстакаде – со стороны Чуйского тракта и въезда в Барнаул.

Завершаются работы по укладке верхнего покрытия из асфальтобетона. Специалисты Упрдор «Алтай» рассказали, что бетонные плиты, которые были на мосту, уже не справлялись с нагрузкой – разрушались. Новые конструкции прослужат не менее 50 лет.

Габариты моста не изменились, как и его грузоподъемность, однако надежность конструкций вырастет, говорят эксперты.

По графику ввод в эксплуатацию Старого моста запланирован на конец ноября 2021 года, но работы могут завершить уже к сентябрю.

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