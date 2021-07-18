Горняк22: Антирекорд по смертям: за сутки в Алтайском крае от коронавируса умер 21 человек

Коронавирус в Алтайском крае. Очередь на КТ-исследование Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Коронавирусная статистика на Алтае в июле 2021 побила показатели второй волны, которая наблюдалась в регионе в октябре-ноябре прошлого года

За сутки на 17 июля в Алтайском крае умер 21 пациент с коронавирусом. На сегодняшний день это рекорд с начала пандемии в регионе. Ранее, 13 июля, уже фиксировали антирекорд по смертности – тогда за сутки с диагнозом «коронавирусная инфекция» в госпиталях скончались 20 человек, еще один антирекорд был поставлен 15 июля – тогда умерли 19 человек.

Количество зарегистрированных новых случаев коронавируса в Алтайском крае на 17 июля составляет 268 человек – это также абсолютный рекорд с момента начала пандемии.

За минувшие сутки самое большое количество зараженных было зарегистрировано в следующих городах и населенных пунктах края: Барнаул – 100, Бийск – 23, Рубцовск – 21.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 на 17 июля

Количество тяжелобольных – 713, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 207.

Из госпиталей выписано 91 пациент.

В данный момент в ковидных госпиталях края на лечении находится 3 225 пациентов.

Также 689 пациентам поставлен диагноз «вирусная пневмония», сходная по симптомам с COVID-19.

Минздрав развернул 4 620 коек, к кислороду имеют подключение 3 332, с ИВЛ – 318. Резервных коек – 727

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 58 288 человек, среди них 3 929 детей.

Вакцинация в Алтайском крае на 17 июля

Алтайский край получил 505 281 комплектов вакцины.

В данный момент прививается 425,5 тыс. человек, из них 124 655 получили первую дозу вакцины, 300,9 тыс. человек привиты полностью.

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