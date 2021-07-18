Горняк22: Мужчина в Томске убил и расчленил соседку за то, что она шумела по ночам

Покушение. Нож Фото: pixabay.com

Части тела женщины он рассовал по пакетам и отнес в мусорные контейнеры у жилого комплекса, часть туловища нашли на лестничной площадке

43-летняя жительница Томска выпивала в кампании двух немолодых мужчин в новом жилом районе города Южные Ворота. Во время вечеринки один из мужчин, сосед по подъезду, ударил женщину по лицу, затем в грудь – на теле убитой обнаружено 12 ножевых ранений, сообщает следком.

Свой поступок мужчина объясняет тем, что женщина по ночам шумела и мешала ему спать. Свою вину долго отрицал. Чтобы скрыть следы преступления, он с помощью ножовки разрезал тело на части, а затем выкинул их в разных местах.

«Части тела, завернутые в пакет, обнаружены следственной группой в мусорном баке рядом с домом», – сообщили в СУ СКР по Томской области.

После того, как правоохранители обыскали лестничную клетку и мусорные баки многоэтажки, 63-летний мужчина сознался в убийстве и был задержан.

ТОЛК