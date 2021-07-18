Горняк22: Губернатор и председатель АКЗС поздравили жителей Алтая с Днем металлурга

Металлургия. Металл Фото: pexels.com

Работники и ветераны металлообрабатывающей отрасли в России сегодня отмечают свой профессиональный праздник – День металлурга

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного собрания поздравили работников с праздником, отметив, что металлургия – базовая отрасль промышленности в России.

Всего в Алтайском крае в металлургии занято более 20 тысяч человек. Это такие предприятия, как ОАО «Сибирь-Полиметаллы», ОАО «Алтай-Кокс», Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон», АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» и др.

«Несмотря на сегодняшние трудности, предприятия отрасли продолжают стабильно работать, находят новых партнеров и новые рынки сбыта продукции, занимаются модернизацией производства», – говорится в тексте поздравления.

Губернатор и председатель АКЗС пожелали алтайским металлургам семейного счастья, трудовых побед и удачи, а также крепкого здоровья.

ТОЛК