Горняк22: Тепло до +29 градусов возвращается 18 июля в Алтайский край

Лето. Жара. Фонтан Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

В некоторых районах региона еще возможны небольшие осадки, но солнце уже прогревает воздух до высоких температур. Жаркие дни возвращаются в край

Дневная температура воздуха 18 июля в Алтайском крае составит +24…+29 градусов. В отдельных районах возможны небольшие дожди с грозами. Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с, передает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в воскресенье днем ожидается +26…+28 градусов. Преимущественно без осадков. Юго-западный, 6-11 м/с.

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