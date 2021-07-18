Горняк22: 280 тонн арбузов из Казахстана и Киргизии не дали провезти в Алтайский край

Фруктовая палатка. Арбузы и дыни. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Арбузы, лук, фрукты и другая продукция из Казахстана и Кыргызстана не прошла фитосанитарный контроль и признана продукцией с высоким риском

С начала месяца в Алтайский край не пропустили ввоз крупной партии арбузов, фруктов и овощей, сообщает управление Россельхознадзора по Алтайскому краю.

Все фрукты-овощи были задержаны в Кулундинском и Рубцовском районах Алтайского края – на товары были недействительные фитосанитарные сертификаты, недостоверные сведения о грузополучателях и местах выгрузки.

Всего в Алтайский край не пропустили 280 тонн арбузов, 30 тонн репчатого лука, 40 тонн различных фруктов и 30 тонн другой подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. Продукцию везли из Казахстана и Киргизии.

По данным управления Россельхознадзора региона, с начала июля выявили 21 случай нарушения законодательства при ввозе более 390 тонн продукции. Все грузы возвращены отправителям.

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