Горняк22: Алтайским фермерам разрешат торговать своей продукцией прямо «с грядки»

Министерство сельского хозяйства РФ разрабатывает законопроект, который позволит реализовывать продукцию на собственных участках. Это должно упростить сбыт и помочь развитию сельского туризма.

По закону, на землях сельхозназначения любая посторонняя деятельность, в том числе капитальное строительство, запрещена. Поэтому животноводы не могут организовать переработку мяса или молока прямо на месте. Есть фермеры, которые торгуют на краю пашни или выпасов. Но фактически – они нарушают закон.

Подготовленная инициатива даст возможность наладить дополнительные каналы сбыта. А потребителей обеспечит качественной продукцией от производителей. Можно будет установить палатку с продукцией неподалеку от поля или организовать мини-магазин в зданиях, уже входящих в состав фермерского хозяйства.

В пояснительной записке к законопроекту, опубликованной в «Известиях», сказано: «в настоящее время у фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов есть потребность в реализации произведенной продукции не на рынках и ярмарках (ввиду их удаленности), а непосредственно на земельных участках, на которых была произведена продукция. Поскольку это позволяет существенно снизить издержки, связанные со сбытом».

Впрочем, эксперты считают, что закон, возможно, будет влиять на жизнь разных регионов по-разному. Александр Балаков, председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края, рассказал, что основная сельхозпродукция, которую производят хозяйства региона, это – зерно и подобные культуры. А их реализуют только крупными партиями. Гораздо меньшую объем на местном рынке занимают овощи, ягода и, например, сыр.

– У нас в крае расстояния между населенными пунктами, особенно крупными, – по 200–300 км. Сколько нужно купить, к примеру, сыра, чтобы он не пропал – 3, 4 килограмма? Сэкономишь 100 рублей – а сколько при этом на топливо потратишь? – говорит Балаков.

Этот закон сможет успешно работать, считает эксперт, в европейской части России, где населеные пункты расположены ближе друг к другу. С ним согласен пчеловод из Краснощековского района Александр Медведев. Он добавляет: закон работать будет и у нас, но – фрагментарно:

– Развиваться в этом направлении будут пригородные территории, где расстояния не имеют решающего значения. А ехать за 270 км специально кто-то вряд ли будет за медом или овощами. Исключение – устоявшиеся туристические направления.

Если торговлю «с огорода» можно будет сделать легальной и более цивилизованной, то возможно появление новых, постоянных гастрономических маршрутов. И это может стать дополнительным стимулом развития сельского туризма.

Сейчас законопроект опубликован для ознакомления и общественного обсуждения. После этого он будет направлен на рассмотрение в Правительство РФ.

Алтайская правда