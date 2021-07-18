Горняк22: «Единая Россия» подала в Крайизбирком документы о выдвижении кандидатов в АКЗС

Накануне региональное отделение партии «Единая Россия» провело конференцию, на которой делегаты утвердили кандидатов.

Список «Единой России» на выборах депутатов в Законодательное собрание Алтайского края обширен. Среди них представили разных сфер деятельности: это и действующие депутаты, и волонтёры, которые в условиях пандемии проводили огромную работу по поддержке пострадавших от коронавируса. Также представители здравоохранения, предприниматели и строители.

Александр Романенко, руководитель политсовета регионального отделения «Единой России», отметил, что они сформировали команду представителей, которая объединяет все отрасли.

— Список наших кандидатов составляет около 200 человек. Это представители и экономической, и социальной сферы.164 человека по территориальным группам и 34 по одномандатным округам. Мы сформируем профессиональный корпус по решению задач развития региона и улучшения жизни жителей, — говорит Романенко.

На предстоящие выборы депутатов АКЗС партия сформирует Народную программу, которая будет основана в первую очередь на мнении избирателей. Единороссы организуют широкое и заинтересованное обсуждение во всех районах и муниципалитетах региона с помощью партийных приемных, волонтерских центров, самих кандидатов, в ходе встреч с жителями.

Алтайская правда