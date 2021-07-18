Горняк22: Названы категории пенсионеров, которым положены с 2022 года доплаты

Со следующего года каждый пенсионер будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Если ее размер окажется ниже, то полагается доплата.

По словам профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлии Финогеевой, с 2022 года каждая пенсия не должна быть ниже регионального прожиточного минимума. В противном случае будет выплачиваться социальная доплата.

Также с 2022 года пенсию можно будет оформить через портал «Госуслуги».

Кроме того, больше не потребуется ежегодного подтверждения факта проживания на селе для получения 25%-ой надбавки, пишут РИА Новости.

Алтайская правда