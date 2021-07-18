Горняк22: Врач объяснил, зачем надо носить солнечные очки в пасмурную погоду

Даже через закрытые глаза солнце способно вызвать их повреждение. Поэтому солнечные очки должны стать необходимым атрибутом в жаркие дни.

По словам главного внештатного специалиста департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, загорая с закрытыми глазами, необходимо защищать их, так как ультрафиолет способен проникает сквозь кожу. Даже небольшое воздействие яркого солнца может спровоцировать целый ряд заболеваний глаз.

Особенно необходимы очки рядом с водоемами, так как вода увеличивает отражающее воздействие солнечных лучей. Защищать органы зрения надо и в пасмурные дни. Предельно осторожными на солнце должны быть люди со светлой кожей и светлыми глазами, с хроническими заболеваниями или онкологией, пишет ФАН.

Врач подчеркнул, что также необходимо защитить и детей, ведь их глаза еще более чувствительные.

Алтайская правда