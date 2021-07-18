Горняк22: Почему в период пандемии лучше отказаться от шашлыков

Какое лето без шашлыков? Однако специалисты предупреждают, что в период пандемии лучше отказаться от жареного мяса, а также от наваристых бульонов – он могут снизить защиту организма от вирусов.

По словам аллерголога Веры Ревякиной, шашлыки — тяжелое блюдо, поэтому их лучше не употреблять в жаркую погоду и период пандемии.

Также стоит воздержаться и от наваристых бульонов, которые негативно влияют на слизистую оболочку. В результате могут возникнуть воспалительные процессы, который ослабят защиту организма от инфекции, пишет ФАН.

Кроме того, Ревякина порекомендовала воздержаться от употребления острых и соленых блюд. Если все же сильно хочется чего-то жирненького, то можно за завтраком съесть небольшой кусочек сала.

Алтайская правда