Горняк22: В Барнауле завершают ремонт Старого моста через Обь

Ремонт старого моста Фото: телеканал "Толк"

Самым долгим и трудозатратным для дорожников было заменить железобетонное основание на более прочное металлическое. И теперь этот мост уже сложно назвать старым

Реконструкция старого коммунального моста в Барнауле вышла на финишную прямую. Сейчас дорожники укладывают последний слой асфальтобетона, сообщают «Вести22».

Так, на мосту уже установлены новые перила, смонтирована линия электроосвещения. Однако рабочим еще предстоит собрать усиленное барьерное ограждение и закончить ремонт эстакады на правом берегу. Металлические фермы дорожники оставили нетронутыми, так как они находятся в собственности РЖД, которые должны приводить их в порядок.

По контракту, объект должен быть сдан в конце ноября 2021 года. Однако работы планируют завершить уже к сентябрю. Есть вероятность, что мост откроют раньше срока.

Ранее стало известно, что, возможно, ремонт Старого моста в Барнауле завершат раньше срока – к сентябрю 2021 года. Закрыт он с начала 2020 года. Работы выполнены на 85%.

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