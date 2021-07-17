Горняк22: Почти половина барнаульских домов готова к отопительному сезону

Отопление. Батарея Фото: Анна Меньшикова/ТОЛК

В Барнауле сейчас полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону, который в этом году начнется 15 сентября

В Барнауле почти половина (44,8%) домов получила паспорта готовности к новому отопительному сезону – это 1309 домов из 2923, сообщает пресс-центр администрации города. Кроме того, акты готовности получают учреждения здравоохранения, культуры и образования, городские котельные.

Сейчас в городе активно ведется ремонтная кампания на водо– и теплосетях. Так, Барнаульский водоканал в этом году отремонтирует 129 объектов на сумму 664,8 млн рублей, пока за полгода завершены работы на 29 из них.

В свою очередь Барнаульская теплосетевая компания капитально отремонтирует 12 участков тепловых сетей на общую сумму 399,7 млн рублей.

Всего в Барнауле на сегодняшний день проверили 35 котельных вместе с тепловыми сетями. На 15 котельных, которые работают только в отопительный сезон, продолжаются плановые ремонты.

Ранее сообщалось, что 3,2 млрд рублей потратят в Алтайском крае на подготовку к отопительному сезону.

ТОЛК