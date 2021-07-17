Горняк22: В Алтайском крае за неделю заболели коронавирусом 1 784 человека

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

С подтвержденным коронавирусом в алтайских ковидных госпиталях сейчас лежат 3 296 пациентов – это на 399 человек больше, чем неделей ранее

267 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего на 16 июля в регионе зарегистрировали 58 020 человек с ковидом с начала пандемии, в том числе заразились 3 916 детей (+7 за сутки), – сообщает оперативный штаб региона.

При этом продолжается рост пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Сегодня их уже 734 человека (+6 за сутки). Из них 209 человек подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за сутки).

Кроме того, за сутки в регионе умерли 17 больных ковидом, все – от вируса. Общее число летальных исходов – 3 658.

59 человек, переболевших коронавирусом, выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией 47 795 человек.

Всего в крае развернуто 4 620 коек для ковидных больных. Свободными остаются 543 места.

Прививаются от инфекции сейчас 418,3 тыс. жителей региона.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 94,

Бийск – 27,

Рубцовск – 26,

Новоалтайск – 13,

Камень-на-Оби – 11,

Заринск и Яровое – по 10,

Хабарский район – 9,

Кулундинский район – 8,

Алейск – 7,

Крутихинский, Табунский и Шипуновский районы – по 6,

Благовещенский район – 5,

Павловский район – 4,

Славгород и Михайловский район – по 3,

Каменский, Косихинский, Первомайский, Тюменцевский и Шелаболихинский районы – по 2,

Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Новичихинский, Поспелихинский, Троицкий, Угловский и Усть-Пристанский районы – по 1.

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