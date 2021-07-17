Горняк22: Путина просят ввести двухнедельный локдаун из-за коронавируса

Коронавирус Фото: pixabay.com

Политик Николай Рыбаков отметил, что зарплаты работникам во время локдауна должно выплачивать государство, а не предприятия

Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков попросил президента Владимира Путина объявить в стране двухнедельный локдаун, сообщает пресс-служба партии.

По его словам, вакцинация в стране проходит в медленном темпе, а смертность от коронавируса постоянно увеличивается. Россия уже вышла на третье место в мире по летальным исходам.

«Объявление двух нерабочих недель с сохранением зарплаты и возможностью их продления еще на неделю могло бы снизить заболеваемость. Профинансировать локдаун можно из Фонда национального благосостояния ряд антикризисных мер», – отметил он.

Политик подчеркнул, что средства на поддержку населения, здравоохранения и образования можно выделить из перераспределения бюджета и сокращения расходов на командировки госслужащих и проведение праздников.

«За время пандемии коронавируса объем резервного фонда вырос до 13,6 трлн рублей. Эти средства откладывали на черный день. В России он уже настал», – заявил Рыбаков.

Ранее «Толк» сообщал, что в алтайском медвузе студентов просят привиться от ковида перед учебным годом. В вузе уточнили, что объявление носит рекомендательный характер.

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