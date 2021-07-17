Горняк22: На Алтае после вакцинации коронавирусом заболели менее 0,5%

Вакцина. Шприц. Лекарство Фото: Arek Socha с сайта Pixabay

Минздрав заявляет, что после вакцинации человек может заболеть коронавирусом, однако прививка гарантирует ему, что он избежит тяжелых форм течения болезни

В Республике Алтай, по данным на конец июня, из 26,4 тыс. вакцинированных инфекцией заболели 98 человек, то есть 0,37%. Об этом говорят данные журнала Vademecum.

Соответствующие данные предоставили лишь некоторые регионы России. Среди них Самарская (0,558%), Ивановская (0,005%), Саратовская (0,1%), Архангельская области (0,059%) и др.

В целом по регионам этот показатель варьируется от 0,005 до 0,558%. В Москве, к примеру, доля заболевших в марте составляла 0,1%, а в Московской области на конец июня говорилось о 8% заболевших среди тех, кто поставил прививку.

В России сейчас процент вакцинированных среди общего числа заболевших не превышает 0,5%. Минздрав призывает экстренно пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя от тяжелого течения заболевания.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что вакцинированные жители региона крайне редко попадают в больницу с ковидом.

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