Горняк22: «Вижу цветные сны»: алтайский чиновник рассказал о «побочке» после вакцинации

Алексей Киршин Фото: instagram.com/aleksej.kirshin/

Он порекомендовал всем жителям региона также поставить прививку от коронавируса, чтобы лично испытать препарат на себе

Глава Артыбашского сельского поселения в Республике Алтай Алексей Киршин рассказал о «побочных эффектах» после вакцинации «Спутником V». Об этом он написал в своем Instagram.

Так, по словам чиновника, после прививки у него «ушла тревога, появились цветные сны и улучшилась потенция». В связи с этим он порекомендовал всем последовать его примеру и пройти вакцинацию.

Однако его подписчики с юмором отнеслись к такому заявлению, посчитав, что глава поселения говорит о каком-то другом препарате.

«Лёха, ты точно «Спутником» прививаешься?»,

«А еще побочки? Например, зарплата стала больше или китайский язык за ночь можно выучить», – пошутили в ответ комментаторы.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай 0,37% привитых заразились коронавирусом. Минздрав заявляет, что после вакцинации человек может заболеть, однако прививка поможет избежать тяжелых форм течения болезни.

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