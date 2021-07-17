Горняк22: Горячую воду отключат у 174 тысяч барнаульцев по контуру ТЭЦ-2

Душ. Горячая вода Фото: pixabay.com

В Барнауле приступают к заключительному этапу опрессовки гидравлических теплосетей. Эти работы позволят подготовиться к отопительному сезону

С 19 июля по 5 августа у барнаульцев, проживающих по контуру ТЭЦ-2, не будет горячей воды, сообщает пресс-служба СГК. Это заключительный этап опрессовки.

Так, 174 тысячи барнаульцев останутся без горячей воды на это время.

В этот период специалистам придется обследовать более 600 километров теплосетей. Также на сетях установят механизмы, которые уже следующим летом позволят сократить время проведения опрессовки как минимум на три дня.

Узнать, какие дома попадают под отключение, можно по карте.

Ранее сообщалось, что 29 тысяч барнаульцев получили горячую воду раньше обещанного срока.

ТОЛК