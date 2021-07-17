Горняк22: Где молодёжь Алтайского края работает летом

«Алтайская правда» провела опрос и узнала, какие места для заработка чаще всего выбирает молодежь Алтайского края.

В дорогу с песней

Первое место в нашем списке занимают участники студенческих отрядов. Они отправляются в детские лагеря вожатыми, работают на различных строительных объектах и становятся проводниками. Среди них – Антон Веремеенко, студент 1-го курса АлтГУ.

В этом году я работаю проводником в пассажирском поезде. Сейчас я в Архангельске, а завтра вновь отправлюсь в Новороссийск. Для меня это хорошая возможность и новые места посмотреть, и денег заработать, – признается Антон.

Его не смущает, что работа продлится все лето, а наблюдать за пейзажами получается только из окна вагона.

Экономим время

Второе место отдаем курьерам. Пандемия значительно повлияла на их количество. Люди стали активнее заказывать еду, а компании – нанимать сотрудников. Кстати, теперь курьерам машина не нужна, достаточно велосипеда или общественного транспорта. Так, вооружившись двухколесным другом, студент технического университета Николай ездит раздавать заказы.

Мне выдали форму и сумку для хранения продуктов. Развожу я обычно пиццу или роллы. Работа непыльная, но нужно быть пунктуальным. Если ты опоздаешь, то тебе не только не заплатят, но и вычтут сумму заказа из заработной платы, – делится Николай.

Также он добавил, что нужно хорошо ориентироваться в городе и учитывать погодные условия и пробки.

Бонус — чаевые

Летом особенно велика потребность в дополнительном персонале у ресторанов и кафе. Студенты в основном работают официантами и администраторами. Этой сфере отдаем третье место. В ней не так давно стала работать Юлия Бондаренко, студентка АлтГПУ.

Работу я искала на все лето, и когда устраивалась, сразу сказала, что временно. В мои обязанности входит встречать гостей, провожать их, бронировать места и следить за порядком в зале, – повествует Юлия. – Работа несложная, но нужно выглядеть хорошо, носить строгую одежду и туфли на каблуке.

Официантам в этом плане проще. Главное – удобство, да и чаевые можно получить. У Юлии выплаты зависят от количества часов, и никаких других премий нет.

Модный выбор

Четвертое место мы отдаем продавцам-консультантам. Хотя далеко не все компании принимают студентов, все же есть магазины, которые согласны на таких сотрудников. Одной из них стала Ирина, она учится на 3-м курсе АлтГПУ.

В нашем городе открылось много магазинов одежды. Я решила попробовать поработать летом в одном из них. Работа интересная. Единственная сложность, когда приходит новый товар, задерживаешься допоздна, разбирая его, – вспоминает Ирина.

Из бонусов для девушек – фото в соцсетях, селфи с модными вещами и в красивой одежде.

Креативный подход

Замыкают наш список тренеры по тимбилдингу. Это комплекс мероприятий, предназначенных для создания командного духа среди сотрудников организации, сплочения коллектива. Студентов учат азам работы с командой, публичной речи и креативному мышлению. Недавно к ним присоединилась Наталья, студентка 2-го курса АлтГУ.

Работа не каждый день, но мне в ней нравится общение и изучение особенностей сплочения людей. Из требований – быть пунктуальным, добрым и общительным. Всегда нужно быть позитивным, потому что от твоего настроения зависит атмосфера в команде, – считает Наталья.

Алтайская правда