ГОРНЯК22 17.07.2021
Общество

Горняк22: В Барнауле на 18 дней отключат горячую воду. Показываем на карте, где именно

Горняк22
4 часа Ago

Часть жителей Барнаула останется без горячей воды почти на три недели.

С 19 июля по 5 августа горячий ресурс отключат у 174 тысяч барнаульцев. Специалисты начнут ремонт трубопроводов по контуру ТЭЦ-2. На карте область отключения выделена оранжевым цветом.

БарнаулКарта Барнаула с улицами и номерами домов онлайн — Яндекс.Карты

Как сообщают в пресс-службе мэрии, это заключительный этап опрессовки в 2021 году.

Барнаул 

Алтайская правда

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