Горняк22: В Барнауле на 18 дней отключат горячую воду. Показываем на карте, где именно

Часть жителей Барнаула останется без горячей воды почти на три недели.

С 19 июля по 5 августа горячий ресурс отключат у 174 тысяч барнаульцев. Специалисты начнут ремонт трубопроводов по контуру ТЭЦ-2. На карте область отключения выделена оранжевым цветом.

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Как сообщают в пресс-службе мэрии, это заключительный этап опрессовки в 2021 году.

Барнаул

Алтайская правда