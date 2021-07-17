Горняк22: В Барнауле на 18 дней отключат горячую воду. Показываем на карте, где именно
Часть жителей Барнаула останется без горячей воды почти на три недели.
С 19 июля по 5 августа горячий ресурс отключат у 174 тысяч барнаульцев. Специалисты начнут ремонт трубопроводов по контуру ТЭЦ-2. На карте область отключения выделена оранжевым цветом.
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Как сообщают в пресс-службе мэрии, это заключительный этап опрессовки в 2021 году.
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