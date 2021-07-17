Горняк22: Необычный фотопроект о женщинах стартовал на Алтае

Лето. Жара. Отдых. Но не для всех. Часть алтайских студентов начинают активно трудиться: устраиваются на работу, едут в стройотряды или реализуют свои собственные проекты. Один из таких – фотопроект, посвященный разрушению стереотипов о женственности.

Одежда – не главное

Автор проекта – Валерия Худякова, студентка АлтГУ. Она хотела показать через фотографию, что мешковатая одежда и брюки никак не мешают девушке выглядеть женственно.

– Я думала, что женственность связана в первую очередь с внешним видом, а оказалось, что это набор внутренних качеств. Кто-то из героев заблуждался не хуже моего, а кто-то, наоборот, имел неискаженное представление на этот счет, – делится Валерия.

Она специально опрашивала молодых девушек, чтобы узнать, как трансформируются ценности в обществе. Работая над проектом, Валерия пришла к выводу, что современные девушки зачастую ассоциируют женственность с внутренней уверенностью, своим стержнем и независимостью.

Вначале была «мыльница»…

Увлечение фотоделом началось у Валерии еще в детстве. Ее брату подарили «мыльницу» – дешевый фотоаппарат, но он постоянно оказывался у Леры в руках.

– Не знаю, почему так получалось, но мне нравилось фотографировать. Чаще всего это была природа. Правда, профессионально заниматься я стала недавно, когда купила свой личный аппарат, – рассказывает Лера.

Она начала ходить в фотоклуб, получать теоретические знания и воплощать свои идеи в жизнь.

– Фотография для меня в первую очередь – творчество. Через них я самовыражаюсь, а заработок – приятный бонус, – говорит Валерия. – Хотя мой проект был бесплатным, на него было потрачено много времени и сил. Когда ты снимаешь с идеей, планом, все детально продумываешь, то получается целое художественное произведение.

Обесценивание труда

Для студентки важно, что она может творить, когда хочется, и выбирать проекты, которые ей интересны.

– Хотя многие коллеги хватаются за все, чтобы заработать. Мне кажется, это труднее. Ты начинаешь работать без желания, и твое увлечение становится невыносимым, – считает Валерия.

По ее словам, чтобы фотографии приносили удовольствие, надо много трудиться и искать свой стиль. Тогда получится совмещать приятное с полезным.

Сейчас ее привлекает тема единения человека с природой и портреты, которые раскрывают личность.

– Еще я очень люблю фотопрогулки. Могу на рассвете отправиться гулять, наблюдать и фиксировать мгновения пробуждения мира.

В такие моменты ты можешь заметить то, чему обычно не придаешь значения, – заявляет Валерия.

Также, говоря на тему обесценивания труда, она подметила, что не понимает фотографов, которые берут почасовую оплату. Ведь важно качество работ, надо успеть раскрепостить человека и воплотить идеи в жизнь.

Осознанное искусство

Фотографы все разные. Кто-то самоучка, а кто-то посещал разные образовательные курсы. Но важно ли обучение в этой работе?

Валерия считает, что нет.

– Главное – не бездумно фотографировать, а подходить к этому осознанно. Ты можешь окончить несколько курсов, но если сам не будешь стремиться расти и развиваться, то они будут бесполезны, – считает Валерия.

У нее каждый шаг осознанный, каждый проект обдуманный. Только так можно не потерять себя среди других.

Алтайская правда