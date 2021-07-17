Горняк22: Вырастут ли тарифы на отопление в Белокурихе

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Уход потребителей от централизованного теплоснабжения в Белокурихе повлечет за собой рост тарифов.

Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилёв.

Отвечая на вопрос журналиста «АП», произойдет ли увеличение тарифа на тепло для жителей города в связи с переходом его санаториев на газовое отопление, министр сказал, что уход потребителей от централизованного теплоснабжения действительно влечет за собой рост тарифов. Конкретный рост тарифов зависит от величины потребления уходящего потребителя, а предельные индексы увеличения тарифов определяются в соответствии с нормативными документами в области государственного регулирования цен и тарифов. При росте тарифов сверх предельного индекса муниципалитет (администрация города) рассматривает вопрос выплаты компенсации гражданам.

Рассказывая о ситуации с котельной в Змеиногорске, работа которой вызвала немало нареканий у жителей города, Иван Гилёв рассказал журналистам, что по результатам комплексного обследования этой котельной разработан план мероприятий по устранению замечаний в работе ее оборудования. А именно – проведены режимно-наладочные испытания котлов, а также приведена в соответствие с действующими нормативно-техническими документами система управления котлами с целью обеспечения оптимального режима горения. Не исключена и замена неэффективных золоуловителей на батарейные циклоны, а также замена дымососов с недостаточной производительностью.

Субсидии и резервы

Двигаясь от частного к общему, министр сообщил, что на подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов в целом по краю планируется выделить почти на четверть больше средств, чем в прошлом. Итоговая сумма составит не менее 3,2 миллиарда рублей. По его словам, к началу отопительного сезона необходимо подготовить более 1700 котельных, 3,2 тысячи тепловых и 14 тысяч водопроводных сетей. А также выполнить замену 193 котлоагрегатов, 131 километра тепловых и 130 километров водопроводных сетей. Для недопущения чрезвычайных ситуаций по причине отсутствия угля на начало предстоящего отопительного периода сформирован краевой резервный запас угля в объеме 29,7 тысячи тонн.

На реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения Правительство Алтайского края выделяет районам субсидии. Их получили и названные на майском заседании правительства проблемными в плане подготовки к зиме Третьяковский и Каменский районы. Так, для Третьяковского района сумма субсидии составила 49,7 миллиона рублей. На эти средства планируется заменить котельное оборудование, выполнить капремонт тепловых сетей в Корболихе и Староалейском.

В Каменский район планируется поставка котельного оборудования и материалов для ремонта котельной № 29 на сумму 6 миллионов рублей. Кроме этого, муниципальным образованием готовится документация по модернизации теплового комплекса города, дабы обеспечить безопасную эксплуатацию объектов, ведутся ремонтно-восстановительные работы зданий котельных.

Только домовладения

Отдельной тема разговора в ходе онлайн-пресс-конференции стала газификация. Как отметил Иван Гилёв, сегодня Минстроем Алтайского края проводится работа по созданию регионального штаба по газификации нашего региона. Основная его задача – выработка предложений и рекомендаций, направленных на достижение результата, отраженного в послании президента России в части обеспечения технической возможности для подключения к газовым сетям объектов капитального строительства физических лиц в населенных пунктах Алтайского края, в которых имеются газовые сети. При этом министр подчеркнул, что программа догазификации нашего региона распространяется только на домовладения физических лиц, газификация объектов теплоснабжения данной программой не предусмотрена.

В то же время, по словам чиновника, модернизация теплоснабжающих объектов в Алтайском крае ведется ежегодно, в том числе устанавливаются модульные котельные. Так, в 2020 году установка новых котельных осуществлялась в Романовском, Ельцовском, Змеиногорском, Солонешенском, Кулундинском, Табунском и Троицком районах. После реализации этих мероприятий снижаются эксплуатационные затраты, потребление топлива, вырастает качество предоставляемой коммунальной услуги и в целом повышается надежность системы теплоснабжения. В этом году планируется установить еще десять таких объектов.

Новости Белокурихи

Алтайская правда