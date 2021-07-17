Горняк22: Выставка эстампов древних петроглифов открылась в Бийске

Фото Олег БОГДАНОВ

Выставка эстампов древних петроглифов, обнаруженных впервые на скалах Алтая еще в экспедициях XVIII века, открыта в Бийском краеведческом музее. Это не премьера, конечно. Возможность полюбоваться искусством древних и попытаться постичь сакральный смысл оставленной ими информации периодически появляется у бийчан и гостей города. И все же сегодня мы удивим читателей «АП».

Одна на всех

Не будем пересказывать то, что многажды уже было сказано. Об открытиях исследователя писаниц Алтая Бориса Кадикова и методе миколентного копирования, благодаря которому наскальные рисунки теперь могут видеть все желающие. О том, как тонко и умно писал о Борисе Хатмиевиче другой алтайский талант, Александр Родионов. И еще о доброй сотне именитых ученых, историков, антропологов, археологов, пытающихся ответить на вопрос – почему так много общего у культур и цивилизаций, раскиданных друг от друга по разным континентам и тысячелетиям, от неолита, эпохи бронзы до раннего тюркского средневековья…

Вместе с заведующим отделом истории Бийского краеведческого музея Дмитрием Ерошкиным поищем это общее на примере Алтая.

Это только кажется, что «читать» рисунки, примитивные с точки зрения жителя XXI века, легко. Охота, лучники со стрелами и тотемами, женщины, в мольбе воздевающие руки к небу…

У скифских оленей – огромные гипертрофированные круглые глаза и рога, сведенные в круг. Солярные знаки, перекличка культур, которые были и еще будут в разных частях нашей планеты. И до чего похожи они – алтайский олень и древнеегипетский богобык Апис, главная богиня Карфагена Танит и Праматерь со скал Алтая, петроглифы Калбак-Таша.

И здесь и там древние прародительницы народов Евразии изображены загадочно одинаково – в виде треугольника или трапеции с руками-веточками, воздетыми к небу. Есть версия в пользу того, что эти рисунки – следы побывавших на Алтае инопланетян. Изображение с долей фантазии и впрямь можно принять за корпус космического корабля и антенны. Но те же символы мы встречаем в росписях культур крито-микенской, финикийской и… в вышивках русских наших прабабушек. Погуглите для интереса, посмотрите. Нет, не древних космонавтов рисовал неведомый художник, а Великую мать, одну на огромную дистанцию во времени и тысячах километров, между «передним» востоком и современным Алтаем.

Мир наш, не иной

Колесница, которую мы видим практически в каждой копии петроглифов, весьма распространена и в сюжетах эллинистики. Массовое средство передвижения индоевропейских народов в период их расселения по евразийскому континенту во II тысячелетии до н. э. и грозное оружие персидских и греческих армий времен классической античности. Вот как связывает несколько цивилизаций одним лишь образом возницы российский историк Яков Шер. Латинский глагол dominare (господствовать, укрощать) созвучен древнеиндийскому damanah (укротитель коней, возница). Вы все еще сомневаетесь, что Ахиллес и Гектор, гонявшие на своих колесницах, нам не родня?

Вишенка на торте – созвездие Ориона, одно из самых заметных на ночном небе. В алтайском эпосе про героя-охотника Когульдея говорится, что в азарте погони за тремя маралухами он не замечает, как оказывается на небе и остается в созвездии Юч-Мыйгак, или Ориона. Оленихи же – три самые яркие звезды так называемого пояса Ориона. Небывалую распространенность его культа в Центральной Азии отмечал Рерих. Более того, тот же самый сюжет есть в греческих и египетских мифах, а знаменитые пирамиды в Гизе точно ориентированы на звезды – «оленухи».

Почему так много общих смыслов в судьбах людей древних и современных, ученые пытаются объяснить еще с XVIII столетия, с первой экспедиции по Южной Сибири, которую возглавил ученый Даниил Мессершмидт. Следом за ним шел Василий Радлов. Системное изучение цивилизаций, населявших Алтай, началось в ХХ веке, с этим периодом связаны имена художника Григория Чорос-Гуркина и его ученика Дмитрия Кузнецова, ученых Сергея Руденко, Елены Окладниковой и многих других, чьими стараниями у жителей мира современного появилась понятная им культурная интерпретация древних памятников. И конечно же, с тех пор как на Алтае был обнаружен комплекс древних наскальных изображений, интерес Русского географического общества к нему не угасает.

– Дмитрий Васильевич, как объясните, что в разных периодах и цивилизациях возникают общие образы и символы, совпадения архетипов древних культур Средиземноморья, Междуречья, Азии, Алтая…

– Версий много, среди которых распространена и инопланетная. Дескать, некая внеземная раса, побывав очень давно на Земле, оставила народам вот такие одинаковые послания. Но, скорее всего, еще до Великого шёлкового пути существовали пути миграции народов и их традиций. Не забывайте и о понятии ноосферы, коллективного бессознательного, введенного академиком Вернадским почти век назад. Отсюда – повторяющиеся мотивы, связанные с важнейшими для многих народов культами – Великой матери и других.

«Впереди меня»

Если со смыслом рисунков все более-менее понятно, то как расшифровали рунические письмена? Их образцы также хранятся в музейных фондах.

Чтобы понять, отвлечемся на историю знаменитого Розеттского камня, найденного в 1799 году в Египте. На фрагменте стелы сохранились надписи на трех языках – известном ученым древнегреческом, таинственной иероглификой, которой, видимо, владели жрецы, и «мертвом» египетском. Предположив, что имеют дело с одним и тем же текстом, лингвисты использовали в качестве ключа для дешифровки переведенные с греческого фразы. Французу Шампольону удалось «перевести» датированное 196-м годом до н. э. послание жрецов Птолемею: «Новому царю, получившему царство от отца»…

Так же примерно работали «переводчики» и с текстом, найденным на надгробии крупного военачальника времен последнего тюркского каганата у деревни Мендур-Соккон. Это время, когда первые племена огузов уже начали свой исход с Алтая, чтобы спустя века стать народом современной Турции.

На панцире огромной каменной черепахи нанесен текст, в том числе рунами и китайскими иероглифами. При расшифровке рунического письма использовали тот же метод «ключа» живого языка, в этом случае – китайского. Вот какая поэтическая фраза получилась в переводе Игоря Кызласова: «Не стоит прогибаться под ударами судьбы. Упав – поднимись, приободрясь – странствуй». Когда эту историю Дмитрий Ерошкин рассказал заехавшим в музей джиперам-путешественникам, те захотели сделать эти строчки девизом ралли.

Сама же эта идея не привязываться к материальному миру, жить свободным человеком, как и троичная модель мира, получается, властвовала в Центральной Азии задолго до того, как официальными религиями огромной территории Алтая стали православие и мусульманство. Не в чистом виде, а в смеси с зороастризмом, ведущей духовной практикой в исчезнувших Персии и Согдиане, контролировавших некогда бесконечную дорогу, именуемую Шёлковым путем.

Постой в музейной тиши перед петроглифами – порталами в прошлое, и непременно услышишь молитву Праматери за всех нас, за живущих. Услышишь скрип древних колесниц. Ощутишь запах пыли тысячелетий. И, может быть, поймешь, куда следуют веками и все дойти не могут народ за народом, цивилизация за цивилизацией. «Идущий позади идет впереди меня».

Новости Бийска

Алтайская правда