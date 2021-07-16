Горняк22: Что произошло в финале сериала «Локи» и кто новый главный злодей Marvel

Сериал Локи. Сильвия. Фем-Локи Фото: instagram.com/marvel/

В финале сериала «Локи» показали нового главного злодея Marvel, а также намекнули на дальнейшую судьбу Локи и Сильвии. Осторожно, в тексте — много спойлеров

14 июля на Disney+ вышла финальная, 6 серия «Локи» – нового сериала Marvel о боге озорства и коварства и путешествиях во времени и мультивселенных.

О чем 6 серия «Локи»

В финальной серии «Локи» показали нового главного злодея Marvel, который пришел на смену фиолетовому гиганту Таносу. Это одна из версий Канга Завоевателя.

Канг умирает, но обещает главной героине Сильвии «скоро встретиться». Это намек на другие версии персонажа, которые выжили, остались на свободе, и с которыми скорее всего придется разбираться Человеку-муравью, Доктору Стренджу и Человеку-пауку.

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Вероятно, именно Канг Завоеватель станет следующим большим злодеем киновселенной Marvel, пишет pluggedin.ru.

Именно Канг оказался тем самым загадочным «Хранителем времени». Сильвия убивает его, и тогда таймлайн делится на несколько вселенных. В конце сериала Локи и Сильвия целуются. Локи попадает в другую вселенную, где вместо статуй Хранителей стоит статуя Канга, а его друг не узнает бога озорства.

Будет ли 2 сезон сериала «Локи»

Да, будет. Уже известно, что «Локи» — первый сериал Marvel на Disney+, у которого будет больше одного сезона, пишет «Канобу».

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