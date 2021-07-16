Горняк22: В Барнауле с 16 июля закроют проезд на перекрестке Попова — Взлетная

Ремонт. Дорога Фото: минтранс Алтайского края

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее выбирать пути объезда данного участка дороги

В Барнауле с 16 по 26 июля перекроют участок на перекрестке улиц Попова и Взлетной, сообщает пресс-центр горадминистрации. Причиной стали ремонтные работы трамвайных путей.

На участке планируют заменить верхнее строение пути, обновить балластовое покрытие, шпалы и рельсы, а также заменить асфальтовое покрытие.

При этом днем трамваи будут ходить по своему графику без изменений, а с 22.00 движение трамваев №2 и 7, а также троллейбуса №7 будет проходить по другим маршрутам, посмотреть которые можно на сайте мэрии.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на четыре дня перекроют участок Павловского тракта.

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