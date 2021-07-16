Горняк22: Пользователи Google боятся, что в России в 2021 году наступит Судная ночь

Оружие. Выстрел Фото: pixabay.com

В поисковик Google каждый день поступают миллионы запросов о Судной ночи в России в 2021 году. Разбираемся, откуда такой интерес пользователей и может ли вообще такое произойти в реальности

В июле 2021 года на большие экраны вышел фильм «Судная ночь навсегда» – триллер об официально узаконенном беспределе, который не закончился с наступлением дня. Вероятно, это событие и стало поводом для роста пользовательского интереса.

Что такое Судная ночь

Судная ночь – антиутопическая кинофраншиза. События происходят в США, поглощенных кризисом. Правительство страны решило бороться с недовольством и бедностью узаконенным насилием – раз в год проводят Судную ночь, когда с семи часов вечера и до семи часов утра разрешены любые преступления. И каждая Судная ночь становится массовой бойней без правил.

Когда Судная ночь в России в 2021

Никогда. Судная ночь – это фантастическая антиутопия, которая к современной реальности не имеет отношения. Судной ночи в России – во всяком случае официальной и известной – не существует.

Откуда интерес к Судной ночи в России

Откуда взялся столь массовый интерес пользователей к Судной ночи в России и «не фильму», выяснить не удалось. Предположительно, фейк мог появиться в чатах WhatsАpp или TikTok. Именно эти соцсети становятся источником фейковой информации о Красной луне и призраках, смерти Джеки Чана и другой.

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