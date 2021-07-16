Горняк22: В России могут разрешить жечь костры на дачных участках

Костёр Фото: pixabay.com

В ведомстве также предложили убрать из противопожарных правил запрет на приготовление пищи на открытом огне, включая мангалы

МЧС предложило разрешить россиянам разводить костры и сжигать мусор на дачных участках, сообщает «РИА Новости».

Ведомство собирается изменить 66-й пункт Правил противопожарного режима, по которому гражданам запрещается разводить огонь на территориях частных домовладений и землях общего пользования населенных пунктов.

«Слова «разводить костры» исключить», – написано в тексте инициативы.

Кроме того, планируется разрешить сжигание мусора, травы и других отходов, которые по действующим правилам нужно уничтожать в установленных местах.

Нынешние Правила противопожарного режима начали действовать 1 января 2020 года. В 2026 году правовой акт отправят на пересмотр.

Ранее «Толк» сообщал, что полсотни пожарных и 15 единиц техники «тушили» условный пожар в «Титов-Арене». По легенде, огонь возник в гардеробной и раздевалке для спортсменов на цокольном этаже.

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