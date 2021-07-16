Горняк22: В России могут разрешить жечь костры на дачных участках
Костёр Фото: pixabay.com
В ведомстве также предложили убрать из противопожарных правил запрет на приготовление пищи на открытом огне, включая мангалы
МЧС предложило разрешить россиянам разводить костры и сжигать мусор на дачных участках, сообщает «РИА Новости».
Ведомство собирается изменить 66-й пункт Правил противопожарного режима, по которому гражданам запрещается разводить огонь на территориях частных домовладений и землях общего пользования населенных пунктов.
«Слова «разводить костры» исключить», – написано в тексте инициативы.
Кроме того, планируется разрешить сжигание мусора, травы и других отходов, которые по действующим правилам нужно уничтожать в установленных местах.
Нынешние Правила противопожарного режима начали действовать 1 января 2020 года. В 2026 году правовой акт отправят на пересмотр.
Ранее «Толк» сообщал, что полсотни пожарных и 15 единиц техники «тушили» условный пожар в «Титов-Арене». По легенде, огонь возник в гардеробной и раздевалке для спортсменов на цокольном этаже.