Горняк22: В «старом» Барнауле планируют построить «американский лофт»

Трёхэтажное административное здание может появиться в исторической части Барнаула.

Такой проект рассмотрели на заседании градостроительного совета 14 июля. Как сообщает издание «Политсиб.ру», новый объект собираются построить по адресу Короленко, 85 – между проспектами Красноармейским и Социалистическим. Сейчас там расположился пустырь в окружении гаражей и многоквартирного дома.

По планам, новая постройка будет в три этажа. На первом будут офисы и торговые залы, на втором – только офисы. Третий этаж будет в распоряжении сотрудников офисов – тут будет место отдыха. Еще предусмотрен подвал с техническими помещениями.

Новое офисное здание хотят построить в популярном стиле «американский лофт» — в современной промышленной стилистике. «Американец» будет сделан из кирпича разных цветовых оттенков.

При всем удобстве такого офисного здания нашлись несогласные с перспективой застройки «старого города». К примеру, член градосовета Пётр Анисифоров посчитал, что архитектура в американском стиле – не лучший вариант для объекта в исторической части города. Поддержал его и архитектор Сергей Боженко. Кроме того, членам градсовета не понравился план парковки и электроподъемник для маломобильных групп людей.

Учитывая все эти замечания, проект отправили на доработку. Авторам нужно будет пересмотреть некоторые детали и внести соответствующие изменения. А уже после этого обсудить план на заседании совета.

Фото: скриншот эскиза здания с сайта Политсиб.ру

Барнаул

Алтайская правда