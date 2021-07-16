Горняк22: Россиянам разрешат жечь костры на дачных участках

МЧС России планирует ввести новые поправки в Правила противопожарного режима России. Россиянам разрешат разводить огонь на землях общего пользования и территориях частных домовладений.

ФАН со ссылкой на МЧС России сообщает, что специалисты ведомства планируют подготовить поправки в Правила противопожарного режима РФ. Предложено отменить запрет на сжигание мусора, травы, листвы и других отходов на дачных участках. Также россиянам разрешат готовить пищу на открытом огне.

Соответствующий документ появился на федеральном портале проектов нормативно правовых актов 14 июля. Текущие Правила противопожарного режима в России будут действовать до 2026 года.

Алтайская правда