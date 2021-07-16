Горняк22: Алтайское предприятие вернуло работникам долги по зарплате на 2,4 млн рублей

Предприятие из Алтайского края задолжало своим сотрудникам 2,4 млн рублей. После обращения в прокуратуру, долги оплатили.

Оказалось, работники не получали деньги с февраля по апрель 2021 года. От этого пострадали 64 человека в штате. Общий размер долга превысил 2,4 млн рублей.

Как сообщают в прокуратуре Алтайского края, в адрес руководителя внесено представление с требованием устранить нарушение прав граждан. Его рассмотрели и удовлетворили. Сотрудникам выплатили задолженность в полном объеме. Директора предприятия привлекли к административной ответственности и назначили штраф 20 тысяч рублей.

Алтайская правда