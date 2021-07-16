Горняк22: Как прошёл конкурс скотоводческих хозяйств в Алтайском крае

Фото Андрей КАСПРИШИН

22 хозяйства Алтайского края представили свой лучший скот на выставке сельскохозяйственных животных, прошедшей в рамках агропромышленного форума «День сибирского поля». Одновременно прошел региональный конкурс среди хозяйств, выращивающих скот казахской белоголовой и герефордской пород. Победу в нем предсказуемо одержали КФХ «Наука» Егорьевского района и сельхозпредприятие «Фарм» из Целинного района.

Зачем собрали

«На конкурсе племенных животных предприятия выставляют свою продукцию, чтобы отчитаться о результатах своей работы, – объясняет директор краевого Центра сельскохозяйственного консультирования Сергей Князев. – С другой стороны, мероприятие несет культурно-массовую функцию, популяризирует отрасль, поскольку здесь представлены лучшие животные».

Выставка также устраивается, чтобы привлечь покупателей. Племенные предприятия края продают животных в 36 регионов страны за хорошие деньги (в 2–2,5 раза дороже товарного скота), и руководители животноводческих хозяйств могут прицениться к хорошему скоту.

Кого привезли

На «Дне сибирского поля» зрители увидели новоалтайскую, орловскую, ганноверскую породы лошадей, уток агидель, овец западно-сибирской, кулундинской тонкорунной пород.

А открывали экспозицию коровы молочного направления. Посетители могли полюбоваться на симменталов, занимающих больше трети в структуре поголовья края, на черно-пестрых голштинов, красно-пестрых и красных степных буренок. Их привезли на выставку только для того, чтобы дилетанты познакомились с потенциалом молочного скота.

«Если все будет нормально, то в следующем году проведем соревнования между коровами одной из этих пород», – пообещал Сергей Князев.

А вот племенные предприятия, занятые мясным животноводством, привезли животных, готовых побороться за призовые места. Поединок проходил уже в пятый раз.

Что оценивали

Оценивала конкурсантов комиссия, состоящая из представителей Алтайского государственного аграрного университета, Центра сельхозконсультирования, ООО «Ассоциация Мясплем Алтая». В жюри – зоотехники-селекционеры, которые глубоко разбираются в своем деле, знают бонитировку сельскохозяйственных животных. У коров они изучают родословную, экстерьер, показатели продуктивности. Большую часть этих данных хозяйство представляло комиссии в пакете документов, который сопровождал каждое животное.

Соревновались в двух номинациях: нетель (покрытая телка) и корова с теленком. Казалось бы, причем тут теленок? Но, оказывается, чем больший вес он набрал за 205 дней, тем большую племенную ценность имеет корова.

Абсолютным чемпионом по герефордской породе эксперты признали КФХ «Наука», по казахской белоголовой – хозяйство «Фарм».

Сергей Князев говорит, что победителей с каждым годом определять все сложнее и сложнее, так как генетический потенциал у всех животных довольно высокий.

Нужно сказать, что за последние годы племенная служба добилась высоких результатов. В прошлом году на всероссийском конкурсе «Золотая осень» КФХ «Наука» по герефордской породе и племзавод «Фарм» по казахской белоголовой завоевали медали высшей пробы.

Какой профит

Представители предприятий получили кубки победителей. Также на торжественной церемонии вручили дипломы представителям других хозяйств, которые заняли призовые места в отдельных номинациях и приняли участие в выставке племенных сельхозживотных. Коровы получили так называемые розетки, которые цепляются на уздечку. Они подтверждают, что это лучшее в породе, модельное животное, на которое селекционерам надо равняться в своей работе.

«Такую корову или быка можно использовать как основу для селекционного процесса, и от него получается потомство, которое можно продать по максимальной цене», – считает замминистра сельского хозяйства края Михаил Чмырёв.

Он говорит, что корову, которая заняла первое место, никто не продаст. Она всегда будет в хозяйстве, работая на производство элитных телят. И телок, рожденных от чемпионки, стараются не продавать, а направлять на формирование в хозяйстве племенного ядра, составляющего 15–20% от племенного поголовья.

Замминистра уточняет, что племенной репродуктор, желающий получить более высокий статус – племенной завод, обязан иметь определенную долю таких модельных животных (класса элита, элита-рекорд) и избавляться от особей второго класса.

Алтайская правда