Горняк22: Эксперты составили топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в Барнауле

Стало известно, на каких должностях больше всего зарабатывают в Барнауле.

Исследовательский центр сервиса SuperJob проанализировал предложения работодателей на начало июля 2021 года и рассказал, кому готовы платить большие деньги в краевой столице.

Врач-уролог

Помимо оклада, который колеблется от 100 до 120 тысяч рублей, такому специалисту еще и гарантируют индивидуальный график. Его можно обсудить с работодателем. Добавим еще сюда приятный бонус в виде места работы – по словам «охотников за головами», трудиться походящий кандидат будет в современном медицинском центре.

Старший оператор по продаже услуг бизнесу в банке

Эта вакансия занимает второе место по доходу. Соискателю тут предлагают оклад 80 тысяч рублей в месяц. Еще и эта должность предполагает скидки и акции от партнеров компании.

Руководитель отдела продаж в компании грузоперевозок

Этот специалист занимает почётное третье место. Тут предлагают и корпоративное обучение, и скидки от партнеров на развлечения, шоппинг и услуги. И еще там, говорят, насыщенная корпоративная жизнь. И да – заработную плату обещают здесь не меньше 68 тысяч рублей.

Инженер-теплотехник и оптометрист

Замыкают этот топ сразу две специальности. Инженер – тут все ясно, чем он занимается. А оптометрист – это специалист в салоне оптики. Этим профессионалам готовы платить от 50 тысяч рублей в месяц.

Барнаул

Алтайская правда