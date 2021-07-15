Горняк22: В Алтайском крае вакцинировали более 12 тысяч медиков из 33 тысяч сотрудников

Госпиталь Фото: Минздрав Алтайского края

Примерно половина от всего числа медработников Алтайского края переболели коронавирусом еще осенью 2020 года, сегодня заболеваемость среди них низкая

У алтайских медиков создана высокая иммунная прослойка, в некоторых учреждениях она достигает 100%. Об этом 14 июля на онлайн-конференции заявил министр здравоохранения края Дмитрий Попов. Этот факт стал одной из причин, по которым сейчас не так много медиков находится на больничных, как это было осенью 2020 года.

Попов объяснил, что осенью переболело около 16 тыс. медиков – врачей, медсестер, санитаров. Всего в отрасли занято 33 тыс. человек, то есть около половины сотрудников выработали свой иммунитет. Кроме того, более 12 тыс. медработников вакцинировались.

«Сегодня низкие цифры по заболеваемости среди медработников. Серьезной нагрузки в виде заболевших работников мы не испытываем», – резюмировал Попов.

Однако дефицит кадров в отрасли по-прежнему актуален, в том числе в ковидных госпиталях. Ситуация от осенней отличается тем, что тогда была приостановлена плановая помощь и многие медики пошли работать в «красные зоны». Сейчас ситуация с кадрами в госпиталях усугубляется тем, что плановая помощь не остановлена, активно ведутся профосмотры, ведется вакцинация.

«Напряжение в отрасли имеется. Не хватает анестезиологов-реаниматологов, медсестер», – привел пример Попов.

Он не исключил, что в случае ухудшения ситуации может быть рассмотрен вопрос о приостановке плановой медпомощи, в том числе для привлечения медиков в госпитали.

Сейчас в 22 госпиталях работают 7,7 тыс. медиков.

Напомним, на 14 июля в Алтайском крае зафиксирован еще 261 заболевший, число тяжелых пациентов выросло на 45 человек – до 632, на ИВЛ находятся 195 пациентов. Развернуто почти 4,5 тыс. коек в ковидных госпиталях.

ТОЛК