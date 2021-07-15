Горняк22: В Барнауле полиция задержала мать сожженного новорожденного ребенка

Сломанная кукла Фото: pixabay.com

Мать младенца была задержана в тот же день – ей оказалась 29-летняя жительница Барнаула, ее муж якобы даже не знал о беременности супруги

Стали известны новые подробности дела с обнаруженными останками сгоревшего новорожденного ребенка – его мать таким образом избавилась от последствий выкидыша, сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

29-летняя женщина проживает в том же районе, где произошло ЧП (ул. Советской Армии, район детского сада №162) с мужем и ребенком.

С ее слов, 8 июля у нее якобы случился выкидыш и родившийся ребенок не подавал признаков жизни. Чтобы избавиться от тела новорожденного, женщина, по ее словам, положила его в сумку, отнесла на улицу к забору ближайшего детского сада, накрыла сумку найденной рядом курткой и подожгла.

Найденные фрагменты тела сожженного ребенка следователи направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Отмечается, что с 24 августа 2020 года подозреваемая состоит на учете в полиции как условно осужденная (ей необходимо регулярно отмечаться у правоохранителей). Женщина осуждена на один год и шесть месяцев за совершенную кражу.

ТОЛК