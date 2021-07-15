Горняк22: Власти Барнаула отказались строить планетарий вблизи Речного вокзала

Проект планетария на берегу Барнаулки Фото: Петр Анисифоров

Мэрия Барнаула подкорректировала проект планировки территории туркластера «Барнаул – горнозаводской город», исключив из него строительство планетария

Комитет по строительству и архитектуре опубликовал корректировки проекта территории туркластера «Барнаул – горнозаводской город». Общественные обсуждения изменений продлятся до 3 июля. Важные перемены коснутся подкластера «Старый рынок с пешеходной улицей»: вместо здания планетария там появится сквер.

Ранее этот этап включал в себя реконструкцию Старого базара, обустройство ул. Мало-Тобольской, строительства инженерных сооружений, пешеходных зон вдоль реки Барнаулки, а также возведение на ее берегу (на ул. Приречной, 16) здания планетария. Сейчас территория по этому адресу заброшена: здесь в зарослях стоят самовольно построенные сооружения.

Примерное место сквера Фото: скриншот yandex.ru/maps

Разработчики проекта предлагают отнести эту землю к территории общего пользования. В мэрии уже нашли новое применение участку: здесь планируют создать сквер.

С инициативой выступили общественники и представители «Единой России». Территорию хотят благоустроить в рамках государственно-частного партнерства за счет средств предпринимателей. Эскизный проект уже находится на этапе согласования и включает в себя расчистку, создание пешеходной инфраструктуры, освещение. Общая площадь участка составляет около 3,5 тыс. кв. метров.

Глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание на месте и напомнил, что здесь уже располагался сквер, но очень давно – еще в советское время. Инициаторы проекта заверяют, что к ним неоднократно обращались горожане с просьбой благоустроить территорию. Они убеждены, что сквер будет востребован, учитывая то, что вблизи него разрастаются новые жилые кварталы с высотными домами и растет плотность населения.

Вячеслав Франк на совещании в будущем сквере на ул. Приречной Фото: barnaul.org

Любопытно, что несколько лет назад барнаульские архитекторы публиковали разные проекты новых зданий для планетария. Один из них разрабатывался как раз для участка на берегу Барнаулки. Это был 8-этажный учебный центр из стекла с купольным блоком самого планетария, пристройкой для кафе и пешеходным переходом через реку. Заказчик намеревался построить его еще в 2008 году, однако не нашел средств, и проект был заморожен.

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