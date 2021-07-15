Горняк22: В Барнауле сломанная ветка тополя придавила иномарку

ЧП. Дерево Фото: Инцидент Барнаул

Алтайские синоптики предупреждали жителей региона о надвигающейся непогоде. Так, накануне в Барнауле гулял порывистый ветер

14 июля в Барнауле по адресу: ул. Интернациональная, 16 сильный ветер сломал ветку дерева, и она упала на припаркованный рядом автомобиль Nissan Cube, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, что огромная ветка лежит на крыше иномарки. При этом у транспортного средства заметны серьезные повреждения кузова.

Между тем, комментаторы в соцсетях обратили внимание на и без того плачевное состояние автомобиля:

«Пороги бобры съели. Вентиляции в салоне можно позавидовать»;

«Кубику уже нечем помочь», – пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что на Алтае буря с градом поломала деревья и побила стекла домов и машин. 13 июля град размером с куриное яйцо выпал в селе Степном Родинского района.

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