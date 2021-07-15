Горняк22: В Барнауле посчитали затраты на перевозку одного пассажира

Трамвай Фото: Анна Меньшикова

В администрации города подсчитали затраты на перевозку пассажиров в городских трамваях и троллейбусах – эти данные будут использоваться для работы с перевозчиками

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление об утвержденных затратах на перевозку одного пассажира и одного багажного места городским электротранспортом. Постановление опубликовано на портале городской администрации.

Так, согласно документу, затраты на одного пассажира с 1 января 2021 года составляют 24,91 рубля. Эти данные будут использоваться для заключения контрактов мэрии с перевозчиками города. Означает ли это очередное повышение стоимости проезда в горэлектротранспорте, не уточняется.

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