Горняк22: Участок Чуйского тракта на час перекроют вечером 14 июля из-за военных колонн

Дорога. Трасса. Авто Фото: pixabay.com

В регионе регулярно перекрывают разные участки федеральной дороги из-за передвижений колонн с военной техникой. Водителей просят с пониманием относиться к подобным неудобствам

В связи с плановым движением военных колонн вечером 14 июля в Алтайском крае, как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, временно ограничат движение для всех видов транспорта:

с 20.40 до 21.40 – на 174-м км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в районе н.п. Озерки.

(обновлено) 15 июля с 04.50 до 08.40 – на участке автодороги «н.п. Косиха – а/д «Подъезд к н.п. Косиха» – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Сибирский».

Водителей просят заранее планировать свои маршруты с учетом данной информации.

ТОЛК