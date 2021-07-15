Горняк22: В Барнауле продолжаются рейды Роспотребнадзора по магазинам и кафе

Проверки на соблюдение антиковидных мер. Кафе. Барнаул Фото: barnaul.org

Мероприятия проводятся во всех пяти районах города – организации проверяют на соблюдение масочного режима и других антиковидных ограничений

В Барнауле продолжаются проверки общественных мест, транспорта и учреждений на соблюдение антиковидных ограничений, сообщает пресс-служба администрации города. Проверку проходят кафе, рестораны, клубы, спортобъекты и другие места скопления граждан.

В минувшую пятницу в Барнауле проверяли клубы и рестораны, а в течение недели проверку проходят магазины, предприятия общественного питания, торговые центры, организации сферы услуг.

В частности, в таких местах необходимо использовать медицинские маски, а также в общем доступе для посетителей должны быть антисептики, информационные объявления.

Сообщается, что проверки ограничений будут продолжаться ежедневно. Пока специалисты выявляют единичные случаи нарушения антиковидных мер, на нарушителей составляют протоколы – как на посетителей, так и юридических лиц.

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